Фото «двухмерного» здания поставило пользователей сети в тупик

Пользователей Reddit удивило здание в городе Хэррисон в американском штате Нью-Йорк, так как на фото оно показалось им двухмерным. Пост со снимком набрал 30 тысяч лайков и 700 комментариев.

При взгляде на снимок некоторые заподозрили, что его автор отретушировал изображение в графическом редакторе. Однако часть юзеров воспользовалась сервисом Google Street View, чтобы проверить, действительно ли здание так выглядит. Они обнаружили, что фото подлинное.

Пользователи выяснили, что на самом деле сверху здание выглядит как трапеция: две его стороны параллельны, а две другие — нет. Из-за того что одна из сторон постройки не перпендикулярна улице, стоящему лицом к фасаду здания человеку кажется, что оно двухмерное.

Многие юзеры не смогли представить здание трехмерным даже после того, как убедились в этом с помощью карт. «О боже, мой мозг только что расплавился!» — написал Weneversleep90.

Ранее в сентябре пользователей сети озадачила загадка с замаскированным леопардом. Они попытались найти его на фото, однако не у всех это получилось.

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