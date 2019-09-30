В «Вестях недели» показали называющего себя водителем убитых в ЦАР журналистов

Корреспондент программы «Вести недели» Александр Рогаткин взял интервью у человека по имени Бенвеню Доувокама, которого называют водителем Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, убитых в Центральноафриканской Республике (ЦАР) в июле 2018 года. Выпуск доступен на YouTube.

В сюжете демонстрировалось лицо Доувокамы, однако утверждалось, что «он скрывается, говорит, что его разыскивают какие-то белые люди, и он боится за свою жизнь».

Мужчина говорил по-французски. Он озвучил версию, которая до этого фигурировала в СМИ. По его словам (исходя из перевода «Вестей недели»), журналисты наняли его для того, чтобы он отвез их в город Бамбари, но в Сибуте наниматели неожиданно сменили маршрут, отправившись на север страны. Поначалу военные не хотели пропускать их через блокпост, однако съемочная группа показала фальшивое удостоверение ООН, и их пропустили.

По словам героя сюжета, спустя 20-25 минут пошел дождь, и им преградили дорогу два человека в гражданской одежде. Когда машина остановилась, группу окружили вооруженные люди в тюрбанах, которые говорили по-арабски. Джемаль, знавший арабский язык, начал с ними ругаться. «Когда ситуация накалилась» и Джемаль попытался оттолкнуть одного из них, незнакомцы открыли огонь, уточнил голос за кадром.

«Двое из моих нанимателей лежали на земле. Один, который большой, пытался отбиться, дрались. Это было под дождем», — сказал мужчина. По его словам, он незаметно прошмыгнул в заведенную машину и уехал.

Автор сюжета побывал на месте убийства журналистов, а также показал базу, которую, как утверждается, пытались снять Джемаль, Расторгуев и Радченко. В ролике подчеркивается, что россияне работают в ЦАР «по контракту по подготовке бойцов» и никаким образом не связаны с частной военной компанией (ЧВК) Вагнера.

В репортаже отмечалось, что журналисты не обращались за аккредитацией к правительству страны. В финале сюжета для иллюстрации царящих в ЦАР порядков приводилась в пример массовая резня, спровоцированная кражей коров. Вступившаяся за скотоводов группировка убила более 40 человек в трех деревнях. «Такие здесь нравы», — подытожил голос за кадром.

В январе центр «Досье» опубликовал расследование, согласно которому Доувокама — бывший жандарм, знакомый с действующим сотрудником этой структуры Эммануэлем Котофио. Котофио же контактировал с россиянином Александром Сотовым — авторы расследования связывают его с петербургским предпринимателем Евгением Пригожиным.

Расследователи полагают, что российских документалистов могли убить за попытку найти доказательства того, что Пригожин связан с частной военной компанией Вагнера. Журналисты прибыли в республику, рассчитывая получить доказательства, что ЧВК работает на местных приисках за вознаграждение в виде золота. Пригожин отрицает принадлежность к каким-либо проектам в Центральноафриканской Республике.

Джемаль, Расторгуев и Радченко были застрелены 30 июля 2018 года. По официальной версии, которую озвучивали МИД и Следственный комитет (СК) России, журналисты стали жертвами грабителей. СК призвал не доверять расследованию «Досье», поскольку центр финансирует Михаил Ходорковский. Он же проспонсировал командировку журналистов в ЦАР.

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