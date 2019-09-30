Российский приют с питанием «как для собак» проверят

Прокуратура Новосибирской области организовала проверку информации о голодающих воспитанниках социального приюта для детей и подростков в селе Блюдчанском Чановского района, рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

В сообщении отмечается, что несовершеннолетние жаловались на плохую еду, маленькие порции и недоедание. Дети также утверждали, что по выходным заболевшим не выдают лекарства.

Ранее в группе общественной организации «Гражданский патруль» во «ВКонтакте» была опубликована переписка находящегося в приюте мальчика с семьей, в которой ребенок рассказал о постоянном голоде. «[Кормят] как собак. Ходишь туда-сюда весь день голодный. И так каждый день», — написал он.

Родственница воспитанника сказала активистам, что ребят кормят дешевой едой, а порции маленькие. Часто дети отказываются от несъедобной пищи. «В час дня, на обед, кормили одним супом и хлебом. На второй полдник был творог. Но подростки не стали его есть. Племянник говорит, сухой как резина, они с мальчишками даже поджигали его, он горит. И пятый раз кормили ужином. Крупой, которую запаривают собакам, вроде овес или овсянка. Дети не стали ее есть», — сказала женщина.

По информации «Гражданского патруля», дети недоедают в учреждении на протяжении года, а простудившиеся могут получить лекарства только по будням, потому что они хранятся в отдельном кабинете, который запирается на выходные. Всего в центре проживает около ста несовершеннолетних от трех до 18 лет.

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