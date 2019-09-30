Обшивка двигателя авиалайнера оторвалась во время полета

Обшивка двигателя пассажирского самолета американской авиакомпании United Airlines, выполнявшего рейс из Денвера в Орландо, оторвалась во время полета. Об этом сообщает Mirror.

Часть креплений обшивки отвалилась, и она начала болтаться под потоками набегающего воздуха. Самолет незамедлительно вернулся в аэропорт вылета. Представители авиакомпании принесли извинения пассажирам.

Согласно первоначальному плану, обшивку должны были быстро вернуть на место, в результате чего пассажиры смогли бы продолжить путешествие на том же лайнере. Однако когда стало ясно, что неисправность быстро не устранить, борт был заменен на другой. Пассажирам пришлось дождаться его прибытия из Лос-Анджелеса, прежде чем отправиться в Орландо.

В августе металлические обломки упали на землю с борта самолета Boeing-787 норвежской авиакомпании, вылетавшего из Рима. Куски металла размером от 10 до 20 сантиметров попали на здания, автомобили и в людей.

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