Товарищеский матч сборных Грузии и Казахстана закончился массовой дракой

First & Goal / ВКонтакте

Товарищеский матч по американскому футболу между сборными Казахстана и Грузии завершился массовой дракой. Видео инцидента опубликовано в сообществе First & Goal во «ВКонтакте».

Конфликт вспыхнул при счете 22:12 в пользу сборной Казахстана. Один из игроков грузинской команды нанес удар шлемом по лицу упавшего на землю соперника. После этого на поле началась массовая драка.

Сама встреча проходила в Грузии. Vesti.kz уточняет, что в результате случившегося некоторые футболисты получили пожизненные дисквалификации.

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