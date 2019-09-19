Хоккеистка поучаствовала в массовой драке и сравнила себя с Нурмагомедовым

Хоккеистка петербургского «Динамо» Мария Пугина приняла участие в массовой драке во время матча Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) против екатеринбургского СКСО. Видео появилось в Instagram-аккаунте спортсменки.

Пугина сравнила свои боевые приемы с навыками российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова. Она подписала ролик словами: «Научилась у Хабиба». Встреча завершилась со счетом 4:1 в пользу «Динамо».

21-летняя Пугина входила в состав молодежной сборной России. Она дважды становилась бронзовым призером ЖХЛ, а также дважды выигрывала чемпионат России среди молодежных женских команд.

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