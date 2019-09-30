На взорвавшемся в Южной Корее судне с россиянами нашли утечку химикатов

Утечка химических веществ произошла на взорвавшемся в Южной Корее танкере, на борту которого были россияне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на агентство «Ёнхап».

По его информации, взрыв на грузовом судне Stolt Groenland в порту Ульсан случился в районе цистерны с химикатами. В результате произошла утечка, однако ее объем пока неизвестен. Из-за этого специалисты сначала должны будут убрать оставшиеся на борту вещества и лишь после этого начнут расследование причин взрыва.

В то же время южнокорейские СМИ пишут о выбросах химикатов в воздух. По их информации, содержание вредных веществ превышает нормы в шесть раз, что опасно для здоровья.

«Ёнхап» также отмечает, что за последние три года в южнокорейских водах произошло 19 взрывов на танкерах. При этом уточняется, что рост числа подобных происшествий связан с увеличением объемов перевозок опасных грузов вроде нефтепродуктов.

Взрыв в порту города Ульсан прогремел 28 сентября. После этого на Stolt Groenland, которое шло под флагом Каймановых островов, начался сильный пожар. На борту находились граждане России и Филиппин, всех сотрудников судна эвакуировали. Огонь перекинулся на соседний сухогруз Bow Dalian. Его экипаж также удалось эвакуировать. Пострадали в общей сложности 18 человек.

Видео: @insiderussia12 / Twitter

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