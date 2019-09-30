Макрон приехал на прощание с Шираком на десятилетнем автомобиле

Президент Франции Эммануэль Макрон приехал на прощание с экс-президентом страны Жаком Шираком на Renault Vel Satis, производство которого завершилось в 2009 году. Внимание на это обратил Telegram-канал «Медиатехнолог».

Модель Vel Satis была представлена на Женевском автосалоне в марте 2001 и выпускалась по 29 августа 2009 года. Машина использовалась президентами Шираком и Николя Саркози. Для нужд первых лиц колесная база Vel Satis была увеличена, кузов — бронирован, а салон получил улучшенную отделку.

На протяжении практически всего своего пребывания на посту президента Ширак использовал в качестве служебного автомобиля различные модели компании Renault, контрольный пакет акций которой в те годы принадлежал государству — 25, Safrane и Vel Satis.

В апреле 2019 года посол ФРГ Рюдигер фон Фрич прибыл на открытие предприятия Mercedes-Benz в Подмосковье на машине BMW — главной марки-конкурента Mercedes.

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