Нездоровому образу жизни на Колыме нашли объяснение

Жителям Магаданской области сложно вести здоровый образ жизни из-за сурового климата. Об этом заявил министр здравоохранения региона Сергей Чекановак, передает РИА Новости.

«В Магаданской области человеку совершенно объективно намного сложнее поддерживать здоровье, чем в центральных широтах и на юге, поскольку организму приходится длительное время противостоять суровым климатическим условиям», — прокомментировал он отстающие позиции региона в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни, добавив, что для поддержания здоровья необходимо, в частности, «позитивное восприятие жизни».

Вместе с тем, по его словам, в регионе наблюдается тенденция к снижению «заболеваемости населения алкоголизмом». Чекановак также подчеркнул, что среди жителей Магаданской области ведется пропаганда здорового образа жизни.

По данным агентства, лидерами в рейтинге по приверженности населения здоровому образу жизни оказались Дальний Восток и регионы Крайнего Севера. Два последних места в списке заняли Камчатский край и Еврейская автономная область.

Ранее в сентябре министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что продолжительность жизни россиян к 2030 году должна достичь 80 лет. По словам чиновника, темпы роста продолжительности жизни в России являются одними из самых высоких в мире. Этого удалось добиться после принятия в 2007 году демографической программы. Большую роль сыграло то, что у россиян изменилось отношение к своему здоровью.

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