Путин и Макрон кратко пообщались после панихиды по Шираку

Президент России Владимир Путин около двух минут пообщался со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на выходе из церкви Сен-Сюльпис, в которой проходила панихида по бывшему французскому лидеру Жаку Шираку. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 30 сентября.

Российский лидер приехал проститься с бывшим президентом Франции в понедельник утром. Церемония, в которой приняли участие около 80 действующих и бывших глав иностранных государств и правительств, продлилась более полутора часов.

30 сентября объявлено в стране днем национального траура. Гражданская панихида состоялась накануне в Доме инвалидов в Париже.

Ширак скончался 26 сентября в возрасте 86 лет. Он был президентом Франции с 1995 по 2007 год. Два раза он занимал пост премьер-министра и трижды избирался мэром Парижа.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!