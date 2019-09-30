Россия «ударила» по Камчатке ракетой «Тополь-М»

На космодроме Плесецк прошел учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Тополь-М». Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Отмечается, что производился пуск ракеты стационарного (шахтного) базирования. МБР успешно поразила цель на Камчатке. Пуск проводился для подтверждения летно-технических характеристик комплекса.

Вместе с тем в Минобороны добавили, что в ходе испытаний подтверждена готовность МБР, находящихся на боевом дежурстве ракетных войск стратегического назначения.

В июне сообщалось, что до конца текущего года на боевое дежурство будут поставлены три ракетных полка комплекса «Ярс». Их получат ракетные дивизии в Йошкар-Оле, Иркутске и Барнауле. Козельская ракетная дивизия получит две пусковых установки стационарного базирования, а дивизию под Оренбургом оснастят полком с комплексом «Авангард».

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