Россия «ударила» по Камчатке баллистической ракетой РС-24 «Ярс»

Россия 6 февраля в 11 часов 31 минуту по московскому времени с космодрома Плесецк (Архангельская область) запустила межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-24 «Ярс» мобильного базирования с разделяющейся головной частью. Учебные блоки успешно прибыли в намеченный на полигоне Кура (Камчатка) район, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Материалы по теме Хлопнули дверью США покидают ракетный договор. В ответ Россия воскрешает оружие СССР

«Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка. Задачи выполнены в полном объеме», — заявило военное ведомство.

Российский стратегический ракетный комплекс с твердотопливной межконтинентальной баллистической ракетой мобильного и шахтного базирования с разделяющейся головной частью PC-24 «Ярс» является развитием комплекса РТ-2ПМ2 «Тополь-М». Первый пуск PC-24 «Ярс» состоялся в 2007 году.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!