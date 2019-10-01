Гол хавбека «Манчестер Юнайтед» признан лучшим в седьмом туре АПЛ

Гол полузащитника «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактоминая признан лучшим в седьмом туре Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Футболист отличился в домашней встрече против «Арсенала» (1:1), отправив мяч ударом под перекладину из-за пределов штрафной.
В пятерку лучших также вошли взятия ворот в исполнении Андрея Ярмоленко («Вест Хэм»), Харри Кейна («Тоттенхэм»), Рияда Мареза («Манчестер Сити») и Рикарду («Лестер»).
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