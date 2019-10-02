Раскрыто будущее Санкт-Петербурга после повышения уровня моря

Несмотря на прогнозируемое повышение уровня моря к 2100 году Санкт-Петербург, скорее всего, не будет затоплен из-за повышения уровня суши, сообщил РИА Новости ведущий научный сотрудник Арктического и антарктического научно-исследовательского института (ААНИИ) Алексей Екайкин.

«Люди представляют землю в виде шарика. Если мы льем на шарик воду, то она должна повышаться равномерно, но это не так. Форма земли — не идеальный шар и форма земли меняется, есть еще вертикальные движения земной коры. Классический пример — это Венеция. В районе Венеции сама суша опускается вниз. То есть это не только море поднимается, это еще и суша опускается. С другой стороны, есть Санкт-Петербург, где суша немного приподнимается», — сказал специалист.

Материалы по теме Пусть льет Когда лето перестанет отличаться от зимы

1 октября Екайкин заявил, что откол айсберга от шельфового ледника Эймери в Восточной Антарктиде не связан с глобальным потеплением.

В мае 2016 года ученые из Германии и Кипра сообщили, что часть Ближнего Востока и Северной Африки к 2050 году станет непригодной для жизни человека, что приведет к массовым миграциям населения с этих территорий.

В сентябре 2015-го британские ученые заявили, что пепел и сажа с Камчатки и из других частей Азии могут ускорить таяние ледников Гренландии в результате глобального потепления.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!