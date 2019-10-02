Названы убежища на случай глобальной катастрофы

Ученые Университета Отаго в Новой Зеландии определили самые безопасные места на Земле, где человечество может пережить глобальную эпидемию и возродить технологическую цивилизацию. Ими оказались островные государства с достаточно высоким уровнем ВВП. О результатах исследования кратко пишет издание Science Alert.

Специалисты рассмотрели суверенные государства с населением более 250 тысяч человек, признанные ООН и не имеющие каких-либо сухопутных границ с другими государствами. Они не включили в список маленькие острова, которые могут стать убежищами лишь для небольших групп людей, неспособных воссоздать цивилизацию. Также учитывались такие факторы, как наличие природных ресурсов, политические и социальные особенности общества, демография и местоположение острова.

В итоге получился список из 20 мест, которые могут стать хорошими укрытиями от смертоносных пандемий и плацдармами для будущего восстановления цивилизации. Наиболее подходящими стали Австралия, Новая Зеландия и Исландия. Среди остальных — Япония, Барбадос, Куба, Фиджи и Ямайка. Эти страны обладают относительно высоким ВВП и самодостаточны в производстве продуктов питания и энергии.

Согласно выводу предыдущей работы этой же группы ученых, островные государства смогут предотвратить распространение эпидемии на их территории, если достаточно быстро закроют свои границы.

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