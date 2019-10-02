Мышь устроила переполох в Белом доме

@jabinbotsford / Twitter

Корреспондент телеканала NBC из пула журналистов Белого дома Питер Александер (Peter Alexander) рассказал в Twitter, что в резиденции президента США на него с потолка упала мышь.

«К другим новостям: мышь буквально упала с потолка нашей студии в Белом доме и приземлилась мне на колени», — написал он. Александер также опубликовал видео того, как мышь ходит по полу внутри студии.

Как сообщает Daily Mail, после инцидента грызуна так и не удалось поймать. Мышь сумела проникнуть в зал для пресс-конференций, где ее безуспешно пытались отловить несколько журналистов.

О проблеме с грызунами в Белом доме было известно и ранее. В декабре 2017 года телеканал NBC Washington сообщал, что администрация президента США попросила работников принять меры, чтобы избавиться от грызунов в отдельных корпусах резиденции американского лидера. По данным СМИ, мыши уже несколько лет обитают в Белом доме.

Ситуацию с мышью, произошедшую 1 октября 2019 года, представители американского лидера пока не прокомментировали.

Месяц назад, 1 сентября, на улице, рядом со входом для прессы в крыло Белого дома был обнаружен мертвый грызун.

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