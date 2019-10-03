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Украинский шахматист убил соперника из-за поражения

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33-летний житель Львова убил пенсионера, с которым регулярно играл в шахматы, сообщает TCH.

По версии полиции, мужчина пришел в гости к пожилому сопернику. Между ними произошел конфликт, когда 82-летний хозяин выиграл очередную партию в шахматы. Разозлившийся из-за поражения гость схватил молоток и несколькими ударами по голове забил пенсионера до смерти.

В настоящее время правоохранительные органы выясняют обстоятельства случившегося.

В феврале 20-летний студент техникума в городе Выкса (Нижегородская область) был осужден за убийство приятеля, совершенное из-за очередности в игре на компьютере. По данным следствия, двое молодых людей не поделили порядок игры на компьютере, в связи с чем один из них несколько раз ударил ножом хозяина комнаты. После этого он похитил комплектующие части для устройства на сумму около 14 тысяч рублей. От полученных ран 23-летний потерпевший скончался на месте. Суд приговорил студента к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

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