Призвавшему убивать детей силовиков блогеру отказались смягчить приговор

Мосгорсуд признал законным приговор Пресненского суда Москвы блогеру Владиславу Синице за пост в Twitter, призывающий к расправе над детьми силовиков. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает РИА Новости.

Таким образом, приговор вступил в законную силу.

Синица стал известен под псевдонимом Макс Стеклов, когда 31 июля опубликовал твит в ответ на вопрос о целесообразности деанонимизации силовиков. В сообщении был отражен способ расправы над родственниками сотрудников правоохранительных органов.

Вскоре личность блогера была установлена, и 5 августа его арестовали. Согласно данным экспертов, в опубликованном сообщении содержались призывы к насильственным действиям против силовиков, признаки угрозы, а также возбуждения ненависти к ним.

3 сентября суд признал его виновным в экстремизме, назначив наказание в виде пяти лет лишения свободы. Сам Синица подтвердил факт размещения сообщения с угрозами, однако отверг обвинения в экстремизме.

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