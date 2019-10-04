Съемки в «Игре престолов» заставили актрису устыдиться своего тела

Съемки в сериале «Игра престолов» заставили актрису Мэйси Уильямс устыдиться своего тела. Об этом исполнительница роли Арьи Старк сообщила в интервью журналу Vogue.

Она отметила, что молодые артистки часто стараются выглядеть взрослыми, однако она в возрасте 16-18 лет производила впечатление 12-летней девочки. «Где-то во втором или третьем сезоне мое тело начало развиваться, я становилась все более женственной. Но Арья все еще пыталась выглядеть мальчишкой, у нее были короткие волосы. Они [создатели шоу] постоянно покрывали меня грязью, гримировали мой нос так, чтобы он выглядел больше, а я сама казалась более мужественной. Они также перевязывали мою грудь, чтобы скрыть, что она начала расти. Это было ужасно. Какое-то время я испытывала стыд», — вспомнила звезда.

Уильямс пояснила, что сейчас наслаждается новым этапом в жизни, когда может не скрывать свою женственность. Она добавила, что теперь ее молодой человек Рубен Селби помогает ей с выбором нарядов.

В мае Мэйси Уильямс призналась, что испытывала проблемы с самооценкой во время съемок шоу. Знаменитость рассказала, что ее взяли в проект, когда ей было 13 лет, в связи с чем она достаточно рано столкнулась с критикой в социальных сетях, которая заставила ее ненавидеть себя.

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