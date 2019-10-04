В Госдуме засомневались в необходимом для счастья россиян уровне зарплаты

В Госдуме усомнились в том, что россиянам для счастья нужно получать в месяц 161 тысячу рублей, что показал опрос жителей страны. Глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает названные суммы «достаточно условными», передает радиостанция «Говорит Москва».

«Я скептически отношусь к подобным опросам, — сказал Нилов. — Есть хорошая пословица: "Кому-то щи без мяса, кому-то бриллианты мелкие"».

Депутат отметил, что у него возник вопрос, где именно проводились исследования. «Оно дело проводить их в сельской местности, в российской глубинке, другое дело — на Арбате или Рублевке», — отметил он. Нилов предположил, что опрос был проведен компанией Superjob, чтобы привлечь к себе внимание.

Сам Нилов за 2018 год заработал более 5,7 миллиона рублей (или более 475 тысяч рублей в месяц), следует из информации на сайте Госдумы.

Ранее в пятницу, 4 октября, стало известно, что в среднем жителю России необходима 161 тысяча рублей, чтобы чувствовать себя счастливым. При этом мужчины оказались более требовательны — в качестве необходимой для счастья суммы они назвали 181 тысячу рублей. Женщин устроил бы доход в примерно 138 тысяч рублей в месяц.

Среди возрастных групп самыми неприхотливыми оказались респонденты до 24 лет: они заявили, что им достаточно 118 тысяч рублей. Опрос компания Superjob проводила в 449 населенных пунктах из всех округов России, в нем приняли участие 2,5 тысячи экономически активных респондентов старше 18 лет.

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