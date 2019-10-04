Россиянин пришел на баскетбольный матч и выиграл миллион рублей одним броском

Болельщик баскетбольного клуба «Химки» выиграл миллион рублей в перерыве матча первого тура регулярного чемпионата Евролиги. Об этом сообщается в Instagram подмосковной команды.

Мужчина победил в конкурсе «Химок», где было нужно забросить мяч с середины площадки. Фанату удалось сделать это с первой попытки.

Матч завершился победой «Химок» со счетом 89:83. Самым результативным игроком встречи стал Алексей Швед, набравший 22 очка.

25 сентября американец Кэрсон Кинг во время студенческого матча по американскому футболу попросил перевести ему денег на пиво и собрал более миллиона долларов. Мужчина заявил, что хотел пошутить и не ожидал такой реакции. Он отдал деньги на благотворительность.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!