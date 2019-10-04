Российские следователи потеряли два миллиона рублей из сейфа отдела

Из сейфа в кабинете транспортного отдела следственного управления по Юго-Западному округу Москвы пропали два миллиона рублей. Об этом в пятницу, 4 октября, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, они находились в кабинете №25. Пока сотрудников не было на месте, неизвестный достал купюры и подменил фальшивыми.

Как сообщает РЕН ТВ, инцидент произошел в период с 2018 года по 2019 годы. Находившиеся в сейфе деньги были изъяты в августе прошлого года во время обыска, который был проведен при расследовании уголовного дела.

В декабре 2017 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге неизвестные ворвались в чужую квартиру, представившись сотрудниками Следственного комитета России (СКР). Они скрутили и связали хозяина, его жену и сына, а затем потребовали дать им ключи от сейфа, откуда похитили 100 тысяч евро.

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