Стремительное похудение на диете обернулось для мужчины смертельной болезнью

Житель Англии принял похудение из-за рака кишечника за последствия отказа от вредной пищи. Об этом сообщает таблоид The Sun.

42-летний Роб Аллен решил вести здоровый образ жизни, когда в 2017 году его 44-летней супруге Анджеле диагностировали диабет второго типа. Супруги придерживались одинаковой диеты, однако за год 108-килограммовому мужчине удалось похудеть на 25 килограммов, а его жене — всего лишь на шесть.

«Энджи была очень впечатлена моим результатом, — рассказывает Аллен. — Но мы оба не могли понять, почему так произошло».

В июне британец пожаловался на боль в боку и обратился за консультацией в больницу. Проведенные анализы выявили у него третью стадию рака кишечника. Пациента неотложно перевели в крупную больницу города Честер. Хирурги удалили у него опухоль и половину толстой кишки. По оценке врачей, мужчина заболел раком два года назад.

Аллен подтвердил, что последнее время он чаще уставал и замечал изменения в работе кишечника. Тем не менее, он не придавал этому должного значения. Британец успешно прошел два курса химиотерапии и выздоровел. «Мне прописали лечение, чтобы свести к минимуму вероятность рецидива», — объяснил британец.

«Можно сказать, что я увернулся от пули, — заключил Аллен. — У меня обнаружили рак до того, как он успел распространиться».

Ранее сообщалось, что британка десять лет принимала симптомы рака головного мозга за хроническую усталость. В результате ей диагностировали астроцитому (опухоль головного мозга — прим. «Ленты.ру»). Женщине провели две операции, назначили 30 сеансов лучевой терапии и отправили на химиотерапию.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!