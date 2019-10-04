Прах Махатмы Ганди украли в Индии

Прах Махатмы Ганди — одного из идеологов движения за независимость Индии от Великобритании — украли из мемориала в индийском штате Мадхья-Прадеш. Об этом сообщает India Today.

Пропажу останков из музея «Бапу Бхаван» заметили в день празднования 150-летия политика. Отмечается, что неизвестные также написали краской слово «предатель» на изображении Ганди, которого в стране считают «отцом нации».

О произошедшем сообщил местный депутат Гурмит Сингх, который приехал к мемориалу почтить память политика. «Похоже, это дело рук тех, кто любит Натхурама Годзе, убийцу Ганди. Подобную ненависть нужно немедленно прекратить, и полиция должна действовать быстро, чтобы выявить и схватить преступников», — указал он.

Полиция после получения жалобы начала расследование и изучает видео с камер наблюдения. India Today отмечает, что местные жители шокированы тем, что злоумышленники смогли незамеченными войти в музей и украсть прах.

Махатма Ганди отвергал насилие в любой форме. Посредством голодовок Ганди отстаивал права неприкасаемых — представителей самой низшей касты. Он был убит 30 января 1948 года перед собственным домом националистом Натхурамом Годзе. После смерти Ганди кремировали, а его прах разделили на несколько частей.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

*** Обратная связь с отделом «Мир»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала о международной политике или интересном событии в мире, напишите на этот адрес: mir@lenta-co.ru