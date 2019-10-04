Крупный российский банк избавится от отделений

Райффайзенбанк объявил о намерении в ближайшее время закрыть наименее востребованные отделения, около четверти от общего числа, чтобы сосредоточиться на дистанционном формате обслуживания клиентов. Об этом говорится в заявлении компании, которое есть в распоряжении «Ленты.ру».

Перестанут работать 39 дополнительных отделений в 17 городах, а в пяти — это Железногорск, Киров, Курск, Саранск и Сочи — банк закроет единственные точки и перейдет на онлайн-обслуживание.

Материалы по теме Вверх дном Мировая экономика сходит с ума. Почему она больше не будет прежней?

Поводом для такого решения стала смена предпочтений клиентов. За последний год средний клиент банка стал на 60 процентов чаще пользоваться онлайн-услугами и на 30 процентов реже ходить в отделения. Динамика фиксируется не первый год и только усиливается. Годом ранее трафик сократился на десять процентов.

Председатель правления банка Сергей Монин пообещал, что сокращение завершится в первом квартале 2020 года, после чего число отделений менять не планируется. По его словам, банк не станет экономить — все полученные от реорганизации средства направят на развитие IT и оставшихся отделений.

В Райффайзенбанке ожидают увеличения количества клиентов в полтора раза. Сейчас банк находится на 12 месте по размеру активов среди российских кредитных организаций.

В прошлом году, как подсчитали в ЦБ, количество отделений российских банков сократилось на десять процентов.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!