В США избили мужчину за кепку с лозунгом Трампа на русском языке

В американском округе Лос-Анджелес в штате Калифорния мужчину избили за кепку с предвыборным лозунгом президента Дональда Трампа «Сделать Америку снова великой», написанным на русском языке. Полиция города Эрмоса Бич сообщила об инциденте 1 октября, но СМИ обратили на него внимание только сейчас.

Нападение произошло вечером 2 сентября. Пострадавший сообщил, что незнакомый мужчина подошел к нему в туалете ресторана и спросил, что написано у него на кепке. Получив ответ, он нанес ему удар по лицу и продолжал бить его некоторое время после того, как он упал. Затем он ушел, унеся с собой головной убор.

Сообщается, что полицейским удалось выследить подозреваемого с помощью камер наблюдения и арестовать его по месту жительства. Ему предъявлены обвинения в грабеже и нанесении серьезного вреда здоровью.

В апреле текущего года сообщалось, что американец, одетый в костюм пирата, полоснул другого мужчину мечом по руке из-за кепки с лозунгом Трампа.

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