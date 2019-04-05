«Пират» порубил незнакомца мечом из-за кепки с лозунгом Трампа, сбежал и попался

В Сан-Франциско арестовали мужчину, подозреваемого в нападении с мечом на другого человека. Об этом сообщает San Francisco Examiner.

По информации полиции, подозреваемый — 30-летний житель города Леор Бергланд (Leor Bergland). Его арестовали поздно вечером 3 апреля, когда он сидел в ресторане.

Инцидент произошел в ночь на 30 марта. Тогда один мужчина сбил с другого кепку с лозунгом президента США Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой» (Make America Great Again). В ответ второй полоснул обидчика мечом по руке, после чего скрылся с места. NBC Bay Area пишет, что злоумышленник при этом был одет в костюм пирата.

Сообщается, что пострадавший — 27-летний житель калифорнийского города Беркли. После происшествия его доставили в больницу с серьезной раной, а к настоящему времени уже выписали. Первоначально полиция сообщала, что у жертвы рука была частично отрублена.

Бергланд обвиняется в покушении на убийство, нанесении увечий, нападении при отягчающих обстоятельствах, а также в скрытом ношении холодного оружия. Под залог его готовы выпустить за миллион долларов.

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