Американская певица снялась для обложки журнала в прозрачном комбинезоне

Поп-исполнительница Соланж Ноулз попала на обложку осеннего номера американской версии модного журнала L'Officiel. Снимок певица опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На фотографии Ноулз позирует, сидя в бархатном офисном кресле на колесиках, согнув одну ногу в колене и задрав ее вверх. Из одежды на исполнительнице бюстгальтер медного оттенка с ремешками, поверх которого надет комбинезон в сеточку черного цвета.

Фото опубликовано @solangefranklin

Поклонники американской певицы засыпали ее комплиментами. «У тебя идеальная внешность чернокожей женщины! Такая красивая», — написала одна из пользовательниц. «Я срочно хочу купить этот номер. Он уже продается в магазинах?» — отметил другой фанат. «Я так горжусь тобой! Ты лучшая», — хвалил еще один комментатор.

В августе американская супермодель Джиджи Хадид попала на обложку бразильской версии американского модного журнала Vogue. На черно-белом снимке 24-летняя Хадид позирует топлес в одних колготках марки Wolford, сидя боком к камере и обняв руками ногу. Образ модели дополнен массивным украшением Chanel.

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