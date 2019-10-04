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Один из главных богачей мира признал существование миллиардеров ошибкой

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Марк Цукерберг

Глава Facebook Марк Цукерберг заявил, что ни один миллиардер в мире не заслужил такого количества денег. Таким образом он ответил на вопрос сотрудника компании, согласен ли он с мнением кандидата в президенты США Берни Сандерса о том, что миллиардеров быть не должно, пишет Bloomberg.

Цукерберг находится на пятом месте в списке самых богатых людей мира. Его состояние в настоящее время Bloomberg Billionaires Index оценивает в 69,4 миллиарда долларов.

«Если вы делаете что-то полезное, то вы получаете награду, но я думаю, что с некоторого момента размер состояния становится необоснованным», — указал он.

Вместе с тем глава Facebook заметил, что иногда скопление денежных средств в одних руках приносит пользу. Например, лично он поддерживает научные разработки, в том числе направленные на лечение и профилактику болезней. По словам Цукерберга, он не верит, что подход, когда всю науку финансирует государство, достаточно эффективен.

Сотрудник, который попросил главу Facebook ответить на этот вопрос, объяснил, что тот является единственным миллиардером, у которого он может поинтересоваться мнением по этому поводу.

Ответы на вопросы Цукерберга транслировались в прямом эфире, который был открыт для всех. Компания пошла на это после того, как записи с прошлых встреч с сотрудниками утекли.

Сандерс назвал неравенство в уровне доходов «гротескным, аморальным и возмутительным». Он предложил ввести прогрессивную шкалу налогообложения, причем для тех, чье состояние превышает десять миллиардов долларов, ставка должна вырасти до восьми процентов. Между тем сам Сандерс является миллионером. Свое состояние он объяснил тем, что написал популярную книгу, и любой, кто повторит это, сможет заработать миллион.

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