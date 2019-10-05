Назван способ защититься от агрессивной собаки

Захотевшую напасть собаку иногда можно остановить громкими командами. В этом уверены в МЧС.

В случае опасности нужно остановиться перед животным и твердым голосом подать ей команды: «Место!», «Стоять!», «Сидеть!» или «Фу!». По утверждению спасателей, от серии команд собака может растеряться и отступить.

Если слова не действуют, в МЧС рекомендуют использовать для защиты подручные средства, от зонтика и палки до камней, при этом отступать от собаки надо, не поворачиваясь к ней спиной. Также важно как можно громче звать на помощь окружающих.

В случае, если животное не останавливается, необходимо обмотать плащом или пиджаком предплечье и руку и выставить ее вперед, а другой рукой начать бить собаку по верхней челюсти и болевым точкам — носу, языку и паху.

После укуса нужно промыть рану перекисью водорода или большим количеством воды и немедленно обратиться в ближайший травмпункт, а также обратиться в полицию, указав точный адрес владельца собаки.

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