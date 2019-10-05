Группа «АукцЫон» выступит в Москве

Российская рок-группа «АукцЫон» даст концерт в Москве. Об этом сообщается на сайте площадки «Главclub Green Concert», где пройдет выступление.

Музыканты выйдут на сцену в воскресенье, 6 октября.

Как отмечается, группа исполнит свои главные хиты разных, в том числе с альбомов «Как я стал предателем» и «В Багдаде все спокойно», которые отмечают в этом году 30-летие.

Музыкальный коллектив был создан в 1978 году. Изначально он назывался «Параграф», а позднее был переименован на «Фаэтон». За время своего существования группа выпустила десять студийных альбомов, а также четыре пластинки в рамках проекта «Хвост и АукцЫон». Последний альбом музыкантов «На Солнце» вышел в 2016 году.

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