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Против Люка Бессона возобновлено дело об изнасиловании

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Люк Бессон

Против Люка Бессона возобновлено дело об изнасиловании. Об этом пишет Le Parisien.

В мае этого года прокуратура Парижа отклонила соответствующий иск актрисы Санд Ван Рой, поскольку следствие не смогло доказать обвинения против кинорежиссера. Тем не менее адвокат истицы утверждает, что 4 октября расследование было открыто вновь, причем мировой судья Лоуренс Лазергес вынес постановление на 18 страницах.

Бельгийско-голландская актриса Санд Ван Рой снялась в картинах Бессона «Такси 5» и «Валериан и городе тысячи планет». По ее словам, в период с марта 2016 года по май 2018 года он четыре раза изнасиловал ее, угрожая вырезать ее из фильмов.

СМИ ранее называли актрису любовницей Бессона, с которой он якобы состоял в отношениях последние два года, 60-летний режиссер позднее описал их отношения как «ласковые», «интимные», «легкие» и «абсолютно сексуальные». Обвинения в изнасилованиях он категорически отвергает.

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