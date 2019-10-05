Российский боец MMA отказался добивать поверженного соперника

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Российский боец смешанного стиля (ММА) Магомед Бибулатов отказался добивать бразильца Джосиела Силву в поединке в наилегчайшей весовой категории (до 56,7 килограмма) на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA) 100 в Грозном. Видео появилось в Instagram-аккаунте турнира.

Во втором раунде Бибулатов нанес удар ногой сопернику, после чего Силва упал. Судья не остановил бой, но россиянин отказался добивать бразильца, имитировав два удара. Тогда рефери объявил о прекращении поединка, и Бибулатову присудили победу.

В главном бою вечера бразильский боец MMA Фелипе Фроес выиграл у россиянина Салмана Жамалдаева и стал чемпионом ACA в полулегком весе.

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