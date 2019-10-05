«Эвертон» проиграл четвертый матч подряд в АПЛ

«Эвертон» на выезде проиграл «Бернли» в матче восьмого тура Английской премьер-лиги (АПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 5 октября, и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч на 72-й минуте забил полузащитник бордовых Джеффри Хендрик. С 56-й минуты «ириски» играли в меньшинстве. За два предупреждения с поля был удален защитник ливерпульского клуба Шеймус Коулман.

После восьми туров «Бернли» имеет в активе 12 очков и занимает четвертое место в чемпионате. «Эвертон», потерпевший четвертое подряд поражение в АПЛ, с семью очками расположился на 17-м месте.

В следующем туре «Бернли» 19 октября на выезде сыграет с «Лестером». «Эвертон» в тот же день на своем поле примет «Вест Хэм».

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