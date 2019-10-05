Созданный на деньги США украинский корабль окрестили «бронешлюпкой» и высмеяли

Пользователи социальных сетей высмеяли новый бронекатер проекта «Гюрза-М», созданный на деньги США для Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает «Российская газета».

Рассчитанное на экипаж из пяти человек судно прибыло на тестовые мероприятия в Одессу своим ходом. Военные и инженеры хотят испытать все системы и механизмы катера, проверят на скорость, маневренность и поведение в условиях шторма. Длина судна составляет 23 метра. Оно оборудовано 30-миллиметровой пушкой, пулеметом и двумя гранатометами.

Новый катер малозаметен как визуально, так и для радиолокационных и инфракрасных средств обнаружения, отметили в пресс-центре Министерства обороны Украины.

При этом к сообщениям о начале испытаний боевой машины пользователи соцсетей отнеслись скептически. Например, пользователь по имени psa_nos назвал бронекатер «бронешлюпкой», а Serge Zi с иронией провозгласил Украину «великой морской державой». «А он держится на воде?» — поинтересовался Sandro Hinze Stroganov.

В июле китайское издание Sohu пришло к выводу, что Украина отправила на совместные с США военные учения «бронированную рыбацкую лодку». Журналисты обратили внимание, что в Черном море рядом с американским эсминцем находился украинский артиллерийский катер, ни по одной из характеристик не превосходящий его. «Украинский главный корабль сравним с рыбацкой лодкой. Это все еще пытается напугать Россию?» — высмеяло издание ситуацию.

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