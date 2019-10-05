Медведев высказался об импичменте Трампа словами «зарубились не на шутку»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев считает, что возможный импичмент президента США Дональда Трампа является внутренним делом государства. Об этом он сообщил в интервью программе «Вести в субботу» с Сергеем Брилевым на телеканале «Россия 1».

«То, что они, как сейчас принято говорить, зарубились не на шутку, это абсолютно точно, поскольку это для двух столпов политической системы США реальная возможность перетянуть канат на свою сторону», — пояснил политик, оценивая вероятность импичмента американского лидера.

В то же время, отметил Медведев, по его мнению, «ничего сверхкритического не произойдет», так как в государстве достаточно серьезная и отбалансированная политическая система, которая на протяжении веков демонстрировала свою жизнеспособность.

«Так что, мне кажется, за их судьбу волноваться нам уж точно не стоит. У них все будет нормально», — заключил глава российского правительства, добавив, что, однако, процесс может вызвать резонанс в других странах, в том числе на Украине, и «смотреть за этим любопытно».

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25 сентября палата представителей начала процедуру импичмента Трампа. Поводом стал его телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским: члены Демократической партии хотят доказать, что глава США давил на украинского коллегу, чтобы тот стимулировал расследование коррупционного дела против сына Джо Байдена. При этом Байдена считают самым перспективным противником Трампа на выборах в 2020 году.

Скандал вокруг Байденов развернулся после сообщений СМИ о том, что Байден-младший получал миллионы долларов от Burisma Holdings с весны 2014 года по осень 2015-го, то есть в тот период, когда его отец выполнял функции спецпредставителя США по Украине. Кроме того, был обнародован разговор адвоката Трампа Руди Джулиани с экс-генпрокурором Украины Виктором Шокиным, которого в 2016 году уволили через несколько часов после звонка из США. Шокин считает, что это произошло по личной просьбе Байдена именно из-за дела Burisma, на необходимость прекратить это расследование ему лично намекали тогдашний посол США на Украине Джеффри Пайетт и бывший президент Петр Порошенко.

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