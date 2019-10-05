Президент России Владимир Путин поздравил российских учителей с профессиональным праздником, отметив их педагогическое мастерство и мудрость. Обращение главы государства опубликовано на сайте администрации российского лидера.

По словам Путина, педагоги всегда пользовались безграничным уважением в России. Как отметил президент, именно от них зависит, сможет ли российская школа отвечать вызовам времени и оставаться одной из лучших в мире. «Вы многое делаете для этого и, уверен, еще очень многое сделаете в будущем», — сказал глава государства.

Президент добавил, что педагоги учат быть порядочными и отзывчивыми, поощряют свободу, мысли, научного поиска. «Важно, что в вашей среде целое созвездие молодых, ярких преподавателей и директоров школ», — резюмировал российский лидер.

День учителя ежегодно отмечается в России 5 октября согласно указу президента от 3 октября 1994 года. Эта дата была выбрана в связи с тем, что в этом же году решением ЮНЕСКО 5 октября было утверждено Всемирным днем учителя.

В Советском Союзе этот праздник появился в середине 1960-х годов. Согласно указу Президиума Верховного Совета от 29 сентября 1965 года, он отмечался в первое воскресенье октября.

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