Слоны решили спасти друг друга и умерли в водопаде

Шесть слонов погибли в водопаде, пытаясь спасти друг друга. Об этом сообщила BBC News.

Инцидент произошел в национальном парке Кхауяй на юге Таиланда. Чиновников на место вызвали из-за группы слонов, которая перегораживала дорогу возле водопада. Через какое-то время у подножия обнаружили труп одного слона, а неподалеку — тела еще пяти особей.

Предположительно, изначально в водопад сорвался слоненок. Спасти его попытались старшие животные, однако в итоге еще пятеро погибли.

Неподалеку от места трагедии на выступе скалы нашли еще двух ослабевших животных. Сейчас местные рейнджеры пытаются помочь им выбраться.

Похожая трагедия произошла в этом же месте в 1992 году, тогда погибло восемь слонов.

BBC News отмечает, что водопад в народе называют Адским.

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