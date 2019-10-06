Самого титулованного футболиста мира атаковали пчелы

@globoesportecom / Twitter

Бразильский защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес подвергся атаке пчел во время матча с «Форталезой». Видео произошедшего появилось в Twitter-аккаунте Globo Esporte.

Пчелы расположились на угловом флажке и напали на Алвеса, когда он пытался выполнить подачу. Одна из них его ужалила. Судья принял решение заменить флажок, после чего игра продолжилась.

«Сан-Паулу» одержал победу со счетом 2:1. После 23 туров команда располагается на пятом месте таблицы чемпионата Бразилии с 39 очками. «Форталеза» с 25 очками занимает 14-е место. Лидирует «Фламенго», в активе клуба 52 очка.

Алвес перешел в «Сан-Паулу» из ПСЖ летом 2019-го. Защитник — самый титулованный футболист мира. 7 июля победа в Кубке Америки в составе национальной команды принесла ему 40-й трофей в карьере. Помимо ПСЖ он выступал за «Севилью», «Барселону» и «Ювентус».

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