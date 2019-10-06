Турция возмутилась лайком посольства США

Заместитель американского посла в Турции был приглашен в министерство иностранных дел страны после лайка представительства США в Twitter. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что представителю Вашингтона предложили объяснить опубликованное 5 октября сообщение посольства в соцсетях. Речь идет о лайке поста, в котором содержался призыв к отставке лидера турецкой Партии националистического движения (ПНД) Девлета Бахчели.

Со своей стороны посольство США принесло извинения, назвав инцидент ошибкой и путаницей.

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ПНД считается союзником правящей Партии справедливости и развития, лидер которой — президент Реджеп Тайип Эрдоган.

В сентябре Эрдоган заявил, что Анкара подготовилась к операции в Сирии. По его словам, Турция не намерена закрывать глаза на поддержку США террористов YPG/PKK (Отряды народной самообороны курдов и Рабочая партия Курдистана).

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