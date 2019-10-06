Россиянин потратил 600 рублей и стал миллионером

Победитель в лотерее «Рапидо 2.0» выиграл суперприз в более чем три миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте «Столото».

Отмечается, что в тираже номер 11901 счастливчик угадал восемь чисел в первом поле билета — 4, 18, 6, 10, 11, 19, 17, 20 — и одно во втором. Общая сумма суперприза составила 3 005 025 рублей.

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По информации РЕН ТВ, победителем стал житель Костромы, который ранее приобрел билет за 600 рублей. Как отмечает телеканал, россиянин был настолько уверен в своей удаче, что сделал расширенную ставку.

12 августа сообщалось, что житель Республики Карелия выиграл в Государственной жилищной лотерее трехкомнатную квартиру в Москве и 10 миллионов рублей на ее обустройство.

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