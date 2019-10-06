Назвавший русских «народом-убийцей» священник объяснился

Протоиерей Димитрий (Смирнов) объяснил свое высказывание по поводу «народа-убийцы» в адрес русских людей. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В его интерпретации «народ-убийца» — это тот, кто убивает своих детей. «Я не имел в виду русских, это распространено и у якутов, и у наших татар, и у всех. У нас народы же многонациональны», — сказал он и подчеркнул, что говорил о явлении планетарного масштаба.

Смирнов напомнил, что в некоторых странах аборты запрещены. «Я бы хотел, чтобы те люди, что живут в России, тоже перестали убивать своих детей», — добавил он.

Ранее в воскресенье Смирнов назвал русский народ «народом-убийцей» и заявил, что женщины не должны делать аборт даже по медицинским показаниям. «У нашего народа абортированное сознание», — отметил он. По его словам, риски для женского здоровья во время беременности схожи с рисками, на которые идут военные, отправляющиеся на фронт.

В середине сентября протоиерей отметился резким высказыванием в адрес суррогатных матерей. Таких женщин священнослужитель считает проститутками. Он также сравнил делающих аборт женщин с сорняками и призвал россиян «не превращаться в европейцев, у которых 11 глав государств вообще не имеют детей».

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