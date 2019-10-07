Люк Бессон отреагировал на обвинения в изнасиловании

Французский режиссер Люк Бессон ответил на предъявленные ему обвинения в изнасиловании. Об этом сообщает BFM в понедельник, 7 октября.

Он назвал подобные заявления о его поступках ложью. «Я никогда в своей жизни не насиловал женщину, я никогда не поднимал руку на женщину, я никогда не угрожал женщине, я никогда ни к чему физически или морально не принуждал женщину и никогда не подмешивал женщине наркотики», — заявил кинематографист.

При этом Бессон признался, что два года состоял в отношениях с обвинившей его актрисой Санд Ван Рой. Он пояснил, что скрывал этот роман от своей жены, и добавил, что допустил ошибку.

5 сентября стало известно, что против режиссера возобновлено дело об изнасиловании. В мае этого года прокуратура Парижа отклонила соответствующий иск Санд Ван Рой, поскольку следствие не смогло предоставить доказательства вины Бессона. Тем не менее адвокат истицы утверждает, что 4 октября расследование было открыто вновь, причем мировой судья Лоуренс Лазергес вынес постановление на 18 страницах.

Бельгийско-голландская артистка Санд Ван Рой снялась в картинах Бессона «Такси 5» и «Валериан и городе тысячи планет». По ее словам, в период с марта 2016-го по май 2018 года он четыре раза изнасиловал ее, угрожая вырезать ее из фильмов.

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