Португалец из «Краснодара» признался в любви к гречке и захотел остаться в России

Полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш рассказал, к чему он так и не сумел привыкнуть за пять лет жизни в России. Слова португальца приводятся на сайте клуба.

По словам футболиста, адаптироваться к жизни в России ему стало проще, когда он выучил русский язык. «Мне хорошо в этой стране, надеюсь остаться в ней надолго», — сказал Фернандеш. Однако спортсмен заметил, что за это время не смог приспособиться к российским холодам.

По словам Фернандеша, больше всего ему в России нравится гречка. «В России я открыл для себя гречневую кашу, теперь она всегда входит в мой рацион», — добавил португальский игрок.

Фернандеш стал футболистом «Краснодара» 2 сентября, в последний день дозаявочного периода в Российской премьер-лиге (РПЛ). С 2014 по 2019 год полузащитник выступал за московский «Локомотив», с которым стал чемпионом России. Также игрок известен по выступлениям за турецкий «Бешикташ».

В текущем сезоне на счету Фернандеша два матча за «Краснодар» во всех турнирах.

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