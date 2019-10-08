«Аэрофлот» вновь подтвердил глобальное лидерство в премиальном сегменте

«Аэрофлот» подтвердил глобальное лидерство среди премиальных перевозчиков, второй год подряд став победителем международной премии Business Traveller Awards. Престижную награду в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы» на торжественной церемонии в Лондоне вручил учредитель премии — британский журнал Business Traveller. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе перевозчика.

«Мы с удовлетворением вновь принимаем престижную награду от британского издания Business Traveller, — заявил генеральный директор «Аэрофлота» Виталий Савельев. — Консолидированное мнение искушенных бизнес-пассажиров, выбирающих "Аэрофлот", подтвердило лидерские позиции ведущей российской компании в премиальном сегменте международных авиационных перевозок. Наши ключевые конкурентные преимущества — пунктуальность, оптимальное соотношение цена-качество и широкие транзитные возможности — залог успешной реализации нашей Стратегии 2023, нацеленной на дальнейшую экспансию "Аэрофлота" на мировом рынке».

Программа номинаций Business Traveller охватывает десятки категорий, отмечая наиболее достойных представителей глобального туристического сектора. За время своего существования награда Business Traveller Awards стала одной из самых желанных в индустрии путешествий. Победителей премии определяет читательское голосование. Аудиторию журнала составляют взыскательные деловые путешественники, предпочитающие премиальный уровень сервиса вне зависимости от маршрута и целей поездки.

