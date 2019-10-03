«Аэрофлот» пригласил подписчиков поучаствовать в конкурсе «Россия удивляет»

«Аэрофлот» пригласил подписчиков страницы авиакомпании в Instagram принять участие в конкурсе «Россия удивляет». Соответствующее объявление размещено на сайте авиаперевозчика.

В сообщении отмечается, что желающим принять участие в конкурсе предлагается разместить на собственной странице в Instagram публикацию с изображением необыкновенных природных или культурных достопримечательностей России. Согласно условиям организаторов, просмотр публикаций на странице должен быть доступен всем пользователям.

Прием заявок завершится 6 октября в 23.59 по московскому времени. Жюри, состоящее из сотрудников «Аэрофлота», выберет восемь лучших публикаций путем тайного голосования. Итоги конкурса будут объявлены 7 октября на официальной странице авиакомпании в Instagram.