Болельщики сборной России получат скидки на авиабилеты

Держатели карт «Мир» получат 50-процентную скидку на рейсы «Аэрофлота» в города, где пройдут матчи сборной России по футболу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы получить скидку, необходимо оплатить картой «Мир» билет на матч сборной России на сайте kassir.ru. После этого на электронную почту придет промокод, по которому можно будет купить авиабилет на рейс «Аэрофлота» с 50-процентной скидкой на его тарифную часть. Скидка будет распространяться только на билеты в город, где проходят матчи сборной России, и только за три дня до и три дня после матча.

С подробными условиями акции можно ознакомиться на сайте компании «Мир».

Ближайшие матчи сборной России пройдут 10 октября в Москве (с Шотландией), 13 октября в Никосии (с Кипром), 16 ноября в Санкт-Петербурге (с Бельгией), 19 ноября в Сан-Марино (с Сан-Марино).

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