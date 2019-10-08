Серфер рассказал о столкновении с гигантской акулой

В прибрежных водах австралийского штата Новый Южный Уэльс огромная акула напала на серфера. Его историю опубликовал местный новостной портал 9News.

Майк Брутон (Mike Bruton) занимался с братом серфингом на востоке штата 5 октября. Австралиец утверждает, что акула появилась «из ниоткуда» и подбросила его в воздух. Его доска отлетела в сторону. «Акула была огромной», — вспоминает мужчина.

Брутон быстро вскочил на доску и поплыл в сторону берега. «Я сидел на доске в ожидании волны и думал, что меня вот-вот укусят. К счастью, беда миновала», — рассказывает серфер.

Оказавшись на суше, он увидел, насколько сильно пострадала его доска. «Акула откусила приличный кусок, — отметил Брутон. — Это мне еще повезло, что она укусила доску, а не меня». В результате инцидента никто не пострадал.

В конце августа в американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, 40-летний Дон Уолш катался на серфе, поймал волну и случайно приземлился на доске на двухметровую хищную рыбу. Он свалился и оказался по пояс в воде. Пострадавшему оперативно оказали медпомощь.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!