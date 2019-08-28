Серфер подпрыгнул на волне и упал в пасть к акуле

В американском городе Нью-Смирна-Бич, штат Флорида, мужчина упал на акулу, тем самым спровоцировав ее нападение. Об этом сообщает Click Orlando.

Инцидент произошел во вторник, 27 августа. 40-летний Дон Уолш (Don Walsh) катался на серфе, поймал волну и случайно приземлился на доске на двухметровую хищную рыбу. Он свалился и оказался по пояс в воде.

Мужчина признался, что не сразу понял, что произошло. Он неожиданно почувствовал боль в области левой руки и ноги и начал плыть к берегу. «Мне казалось, будто грузовой поезд сбил меня. Первое, о чем я подумал — надо оттолкнуть акулу от себя. После этого я схватил доску и начал грести как можно быстрее», — рассказал Уолш.

Пострадавшему оказали первую медицинскую помощь на пляже, он отказался от дальнейшей госпитализации. Американца не испугало произошедшее — он планирует вернуться к серфингу, как только восстановится.

Нью-Смирна-Бич многие называют «столицей нападений акул», так как с начала этого года на пляжах города морские хищники чаще всего кусали людей по сравнению с другими городами страны. Нападение на мужчину стало одиннадцатым за последний год и шестым за месяц.

Ранее сообщалось, что в Нью-Смирна-Бич акула напала на девочку и покусала ее. Мать пострадавшей, сидевшая на берегу, сначала подумала, что ребенок шутит. Но увидев кровь, она решила отвезти дочь в больницу, где ей наложили 12 швов. Несмотря на произошедшее, девочка планирует и дальше купаться в океане.

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