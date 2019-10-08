Подружек невесты подняли на смех за похожие на пакеты для мусора платья

Подружки невесты пришли на свадьбу в черных платьях, которые позже в сети раскритиковали за сходство с пакетами для мусора. Дискуссия по поводу их нарядов разразилась на портале Reddit.

На платформе появился снимок, где запечатлены четыре гостьи в длинных атласных нарядах. Кроме того, вместо туфель на ногах у них были цветные кроссовки. «Не думала, что Hefty (производитель мусорных пакетов — прим. «Ленты.ру») выпустил свадебную линейку», — пошутила в описании автор поста.

Пользователи Reddit принялись высмеивать выбор девушек в комментариях. «Благодаря вам, ребята, это была самая потная свадьба в истории», «У меня много вопросов к этому снимку. Во что, черт возьми, они оделись и обулись?», «Я тоже сразу подумала о пакетах Hefty» — высказались они под фото.

В сентябре пользователи Facebook обругали гостью свадьбы за желание перещеголять невесту с помощью откровенного наряда. Анонимная девушка выложила фотографию, на которой она позирует в ресторане в черном облегающем мини-платье с блестящими элементами и крупными прорезями по бокам. В комментариях люди стали отговаривать незнакомку от посещения торжества в таком виде.

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